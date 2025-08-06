RUGBY PRO D2 ASBH/US DAX

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

19ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit l’US Dax.

19ème journée du championnat de Pro D2, l’ASBH reçoit l’US Dax.

Payant Billetterie en ligne .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

day 19 of the Pro D2 championship, ASBH hosts US Dax.

German :

19. Spieltag der Pro D2-Meisterschaft, die ASBH empfängt die US Dax.

Italiano :

19a giornata del campionato Pro D2, l’ASBH ospita l’US Dax.

Espanol :

jornada 19 del campeonato Pro D2, el ASBH recibe al US Dax.

L’événement RUGBY PRO D2 ASBH/US DAX Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE