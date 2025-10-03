Rugby Pro D2 Biarritz/ Aurillac Rue Henri Haget Biarritz
Rue Henri Haget Parc des Sports d’Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit l’équipe du Stade aurillacois Cantal Auvergne au Stade d’ Aguiléra .
Buvette, restauration sur place .
Rue Henri Haget Parc des Sports d’Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60
