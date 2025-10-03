Rugby Pro D2 Biarritz/ Aurillac Rue Henri Haget Biarritz

Rue Henri Haget Biarritz vendredi 3 octobre 2025.

Rue Henri Haget Parc des Sports d’Aguilera Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit l’équipe du Stade aurillacois Cantal Auvergne au Stade d’ Aguiléra .
Buvette, restauration sur place   .

Rue Henri Haget Parc des Sports d'Aguilera Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 64 60 

