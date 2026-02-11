Rugby Pro D2 Biarritz Olympique Pays Basque Rugby Club Vannetais Stade Aguilera Biarritz

Rugby Pro D2 Biarritz Olympique Pays Basque Rugby Club Vannetais

Stade Aguilera Rue Henri Haget Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit l’équipe du Rugby Club Vannetais au Stade d’Aguilera.

Buvette, restauration sur place .

