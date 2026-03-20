Rugby R1 ARC Chauray vs RC Cestas à Chauray Stade Michel Hypeau Chauray

Rugby R1 ARC Chauray vs RC Cestas à Chauray

Stade Michel Hypeau Rue de Château Musset Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

ARC Chauray RC Cestadais un rendez‑vous rugbystique attendu

Une belle occasion pour elles de vivre un moment fort autour de leur équipe et de ressentir toute l’intensité du rugby régional. Pour ce match de Régionale 1 Poule 1, l’ARC Chauray accueille le RC Cestadais pour une rencontre qui s’annonce engagée et pleine d’envie.

Un duel important pour la suite du championnat

Le RC Cestadais, solide troisième du classement, arrive avec ambition.

L’ARC Chauray, qui évolue à domicile, aura à cœur de montrer sa progression et de défendre ses couleurs devant ses supporters.

Les deux équipes se retrouvent après une précédente confrontation remportée par Cestas (36–10) .

Un moment à partager entre supporters

Parents, amis, passionnés ou simples curieux toutes et tous sont invités à venir encourager leur équipe, vibrer au rythme du match et profiter d’une ambiance chaleureuse. .

Stade Michel Hypeau Rue de Château Musset Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine arcc.communication@gmail.com

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English :

L’événement Rugby R1 ARC Chauray vs RC Cestas à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin