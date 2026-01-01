Rugby RAC Châteauroux RC Drouais Châteauroux

Rugby RAC Châteauroux RC Drouais

Rugby RAC Châteauroux RC Drouais Châteauroux dimanche 25 janvier 2026.

Rugby RAC Châteauroux RC Drouais

297 Avenue de Verdun Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Nos seniors reçoivent le RC Drouais !
Dimanche 25 janvier 13h30 Espoirs 15h15 Équipe Première
Stade des Chevaliers Châteauroux Buvette & petite restauration
On vous attend nombreux pour pousser derrière nos Rouge & Blanc et faire résonner la maison RACC   .

297 Avenue de Verdun Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our seniors play their last home game this Sunday, March 23, at the Stade des Chevaliers!

L’événement Rugby RAC Châteauroux RC Drouais Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme