Rugby RAC Châteauroux RC Drouais

297 Avenue de Verdun Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Nos seniors reçoivent le RC Drouais !

Dimanche 25 janvier 13h30 Espoirs 15h15 Équipe Première

Stade des Chevaliers Châteauroux Buvette & petite restauration

On vous attend nombreux pour pousser derrière nos Rouge & Blanc et faire résonner la maison RACC .

297 Avenue de Verdun Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our seniors play their last home game this Sunday, March 23, at the Stade des Chevaliers!

L’événement Rugby RAC Châteauroux RC Drouais Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Châteauroux Berry Tourisme