Rugby RCToulon vs Aviron Bayonnais Stade Mayol Toulon

Rugby RCToulon vs Aviron Bayonnais

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

À Toulon, le rugby, c’est plus qu’un sport, c’est carrément une institution ! Le rugby club toulonnais, équipe phare du TOP 14, vous garantit des matchs de folie dans une ambiance survoltée.

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55

