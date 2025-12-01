Rugby RCToulon vs Perpignan Stade Mayol Toulon

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-12-27

À Toulon, le rugby, c’est plus qu’un sport, c’est carrément une institution ! Le rugby club toulonnais, équipe phare du TOP 14, vous garantit des matchs de folie dans une ambiance survoltée.

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55

English : Rugby RCToulon vs Perpignan

In Toulon, rugby is more than just a sport, it’s an institution! The Toulon Rugby Club, the leading team in the TOP 14, guarantees crazy matches in an overexcited atmosphere.

German : Rugby RCToulon vs Perpignan

In Toulon ist Rugby mehr als nur ein Sport, es ist eine Institution! Der Rugby Club Toulon, die Vorzeigemannschaft der TOP 14, garantiert Ihnen verrückte Spiele in einer aufgeladenen Atmosphäre.

Italiano : Rugby RCToulon vs Perpignan

A Tolone, il rugby è più di un semplice sport: è un’istituzione! Il club di rugby di Tolone, la squadra di punta del TOP 14, garantisce partite pazzesche in un’atmosfera sovraeccitata.

Espanol :

En Toulon, el rugby es más que un deporte: ¡es una institución! El club de rugby de Toulon, líder del TOP 14, garantiza partidos locos en un ambiente sobreexcitado.

