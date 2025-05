Rugby RCToulon vs Union Bordeaux-Bègles – Stade Mayol Toulon, 1 juin 2025 21:05, Toulon.

Var

Rugby RCToulon vs Union Bordeaux-Bègles Stade Mayol Quai Joseph Lafontan Toulon Var

Début : 2025-06-01 21:05:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

À Toulon, le rugby, c’est plus qu’un sport, c’est carrément une institution ! Le rugby club toulonnais, équipe phare du TOP 14, vous garantit des matchs de folie dans une ambiance survoltée.

Stade Mayol Quai Joseph Lafontan

Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 41 44 55

English :

In Toulon, rugby is more than just a sport, it’s an institution! The Toulon Rugby Club, the leading team in the TOP 14, guarantees crazy matches in an overexcited atmosphere.

German :

In Toulon ist Rugby mehr als nur ein Sport, es ist eine Institution! Der Rugby Club Toulon, die Vorzeigemannschaft der TOP 14, garantiert Ihnen verrückte Spiele in einer aufgeladenen Atmosphäre.

Italiano :

A Tolone, il rugby è più di un semplice sport: è un’istituzione! Il club di rugby di Tolone, la squadra di punta del TOP 14, garantisce partite pazzesche in un’atmosfera sovraeccitata.

Espanol :

En Toulon, el rugby es más que un deporte: ¡es una institución! El club de rugby de Toulon, líder del TOP 14, garantiza partidos locos en un ambiente sobreexcitado.

