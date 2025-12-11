Rugby Stado TPR Bourg-en-Bresse TARBES Tarbes

Rugby Stado TPR Bourg-en-Bresse

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes

2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Le Stado TPR accueille Bourg-en-Bresse.

Venez nombreux pousser derrière nos joueurs !

English :

Stado TPR welcomes Bourg-en-Bresse.

Come and support our players!

