Rugby Stado TPR Narbonne TARBES Tarbes

Rugby Stado TPR Narbonne

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le Stado TPR accueille Narbonne.

Venez nombreux pousser derrière nos joueurs !

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 33 85 communication@tpr65.com

English :

Stado TPR welcomes Narbonne.

Come and support our players!

