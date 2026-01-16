Rugby Stado TPR Narbonne TARBES Tarbes
Rugby Stado TPR Narbonne TARBES Tarbes vendredi 27 février 2026.
Rugby Stado TPR Narbonne
TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Le Stado TPR accueille Narbonne.
Venez nombreux pousser derrière nos joueurs !
.
TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 33 85 communication@tpr65.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stado TPR welcomes Narbonne.
Come and support our players!
L’événement Rugby Stado TPR Narbonne Tarbes a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Tarbes|CDT65