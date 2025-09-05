Rugby Stado TPR / Périgueux TARBES Tarbes

Rugby Stado TPR / Périgueux TARBES Tarbes vendredi 5 septembre 2025.

Rugby Stado TPR / Périgueux

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Le Stado TPR accueille Périgueux.

Venez nombreux pousser derrière nos joueurs !

.

TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 33 85 communication@tpr65.com

English :

Stado TPR welcomes Périgueux.

Come and support our players!

German :

Stado TPR empfängt Périgueux.

Kommen Sie zahlreich und pushen Sie hinter unseren Spielern!

Italiano :

Lo Stado TPR accoglie Périgueux.

Venite a sostenere i nostri giocatori!

Espanol :

El Stado TPR da la bienvenida a Périgueux.

¡Ven a apoyar a nuestros jugadores!

L’événement Rugby Stado TPR / Périgueux Tarbes a été mis à jour le 2025-08-28 par OT de Tarbes|CDT65