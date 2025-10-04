Rugby subaquatique Piscine des Gayeulles Rennes
Gratuit, étudiant des cours d’apnée uniquement
Pour les étudiants ayant pratiqué au moins un semestre d’apnée.
Le **lundi 15 décembre de 18h à 19h**, le SIUAPS propose à **tous les étudiants ayant participé aux cours d’apnée**, une **animation rugby subaquatique**.
Une pratique originale qui permet de mettre en avant les techniques apprises lors des cours.
L’animation aura lieu dans la **fosse de la piscine des gayeulles**
**50 places disponibles**
Tarif : **Gratuit**
**Inscriptions** sur le site [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 6 octobre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-15T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-15T19:00:00.000+01:00
Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Maurepas – Patton Rennes 35703 Ille-et-Vilaine