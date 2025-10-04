Rugby subaquatique Piscine des Gayeulles Rennes

Rugby subaquatique Piscine des Gayeulles Rennes Lundi 15 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, étudiant des cours d’apnée uniquement

Pour les étudiants ayant pratiqué au moins un semestre d’apnée.

Le **lundi 15 décembre de 18h à 19h**, le SIUAPS propose à **tous les étudiants ayant participé aux cours d’apnée**, une **animation rugby subaquatique**.
Une pratique originale qui permet de mettre en avant les techniques apprises lors des cours.

L’animation aura lieu dans la **fosse de la piscine des gayeulles**

**50 places disponibles**

Tarif : **Gratuit**

**Inscriptions** sur le site [mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du lundi 6 octobre.

Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Maurepas – Patton Rennes 35703 Ille-et-Vilaine