Rugby TOP14 Section Vs Racing 92 Stade du Hameau Pau

Rugby TOP14 Section Vs Racing 92

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le duel promet d’être intense : au Hameau, la mêlée paloise, puissante et disciplinée, cherchera à imposer son tempo contre une défense parisienne capable de s’ouvrir en vitesse. Les lignes arrière de Pau voudront punir chaque espace, tandis que le Racing, collectif solide malgré des hauts et des bas, jouera la rupture dès que possible.

Dans ce championnat serré, chaque point compte. À domicile, sous les “Allez Pau!”, les Vert et Blanc veulent faire basculer le match dans le combat au sol, la précision dans le jeu courant et l’impact physique. Une grande confrontation où la stratégie, l’adresse au pied et la conquête feront la différence. .

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64

