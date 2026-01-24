Rugby TOP14 Section Vs Racing 92 Stade du Hameau Pau
Rugby TOP14 Section Vs Racing 92 Stade du Hameau Pau samedi 28 mars 2026.
Rugby TOP14 Section Vs Racing 92
Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le duel promet d’être intense : au Hameau, la mêlée paloise, puissante et disciplinée, cherchera à imposer son tempo contre une défense parisienne capable de s’ouvrir en vitesse. Les lignes arrière de Pau voudront punir chaque espace, tandis que le Racing, collectif solide malgré des hauts et des bas, jouera la rupture dès que possible.
Dans ce championnat serré, chaque point compte. À domicile, sous les “Allez Pau!”, les Vert et Blanc veulent faire basculer le match dans le combat au sol, la précision dans le jeu courant et l’impact physique. Une grande confrontation où la stratégie, l’adresse au pied et la conquête feront la différence. .
Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rugby TOP14 Section Vs Racing 92
L’événement Rugby TOP14 Section Vs Racing 92 Pau a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pau