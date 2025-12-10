Rugby TOP14 Section Vs RC Toulon Stade du Hameau Pau

Rugby TOP14 Section Vs RC Toulon

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Du lourd au Hameau Toulon débarque à Pau !

Le 31 janvier, c’est un classique du Top 14 qui s’invite au Hameau la Section reçoit le RC Toulon. Face à une armada varoise aussi rugueuse qu’ambitieuse, les Palois auront besoin de toute leur énergie et de leurs supporters pour faire la différence. Chaque contact claque, chaque essai fait lever les tribunes. Ambiance garantie pour une soirée où l’intensité est reine. Un grand match de rugby, au cœur de l’hiver, à vivre en vert et blanc ! .

English : Rugby TOP14 Section Vs RC Toulon

