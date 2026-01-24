Rugby TOP14 Section Vs UBB Stade du Hameau Pau

Rugby TOP14 Section Vs UBB

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Le Hameau s’enflamme pour un choc du Sud-Ouest ! La Section accueille Bordeaux-Bègles dans une rencontre sous haute tension. L’UBB débarque avec ses artilleurs, mais les Vert et Blanc comptent bien défendre leur fief. Dans les tribunes, ça vibre, ça chante, ça pousse. Sur la pelouse, les impacts résonnent, le rythme s’accélère, chaque ballon devient décisif. Une soirée de rugby authentique, à vivre à Pau, entre ferveur béarnaise et grand spectacle.

English : Rugby TOP14 Section Vs UBB

