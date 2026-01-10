Rugby Tournoi des 6 Nations France Irlande Stade de France Saint-Denis
Match d’ouverture du Tournoi des Six Nations entre les Bleus de Fabien Galthié et l’Irlande, le jeudi 5 février 2026 !
>>> Prochainement en vente.
English : Rugby 6 Nations Tournament: France Ireland
The opening match of the Six Nations Championship between Fabien Galthié’s Les Bleus and Ireland, on Thursday, February 5, 2026!
>>> On sale soon.
