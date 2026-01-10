Rugby Tournoi des 6 Nations France Irlande Stade de France Saint-Denis

Rugby Tournoi des 6 Nations France Irlande

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 21:10:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Match d’ouverture du Tournoi des Six Nations entre les Bleus de Fabien Galthié et l’Irlande, le jeudi 5 février 2026 !

>>> Prochainement en vente.

.

English : Rugby 6 Nations Tournament: France Ireland

The opening match of the Six Nations Championship between Fabien Galthié’s Les Bleus and Ireland, on Thursday, February 5, 2026!

>>> On sale soon.

