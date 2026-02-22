Rugby VI Nations Ecosse france la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
Rugby VI Nations Ecosse france la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt samedi 7 mars 2026.
Rugby VI Nations Ecosse france la guinguette de Neufont
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose la diffusion du Rugby VI Nations Ecosse France
Réservations au 0768819273
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
English : Rugby VI Nations Ecosse france la guinguette de Neufont
La guinguette de Neufont in St Amand de vergt will be broadcasting the Rugby VI Nations Scotland France
Reservations at 0768819273
