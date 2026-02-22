Rugby VI Nations Ecosse france la guinguette de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose la diffusion du Rugby VI Nations Ecosse France

Réservations au 0768819273

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

English : Rugby VI Nations Ecosse france la guinguette de Neufont

La guinguette de Neufont in St Amand de vergt will be broadcasting the Rugby VI Nations Scotland France

Reservations at 0768819273

