Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne
Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne samedi 13 juin 2026.
Ruillé-en-Champagne
Ruillé Fest
Salle des Fêtes Ruillé-en-Champagne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concerts
Restauration
Animation
Esprit guinguette
Le 13 juin 2026 à partir de 18h .
Salle des Fêtes Ruillé-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 54 01 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume