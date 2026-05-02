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Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne

Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 72240 Ruillé-en-Champagne

Département : Sarthe

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Ruillé-en-Champagne

Ruillé Fest

Salle des Fêtes Ruillé-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concerts
Restauration
Animation
Esprit guinguette

Le 13 juin 2026 à partir de 18h   .

Salle des Fêtes Ruillé-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 54 01 72 

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English :

L’événement Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume