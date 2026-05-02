Ruillé-en-Champagne

Ruillé Fest

Salle des Fêtes Ruillé-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concerts

Restauration

Animation

Esprit guinguette

Le 13 juin 2026 à partir de 18h .

Salle des Fêtes Ruillé-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 54 01 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ruillé Fest Ruillé-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Sillé-Le-Guillaume