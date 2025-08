Ruines de l’église Saint-Denis Rue Haute Saint-Denis Doué-en-Anjou

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette ancienne église collégiale fut construite entre 1180 et 1200 environ. Ses ruines sont classées Monument Historique depuis 1862.

Pour des raisons de sécurité, vous pourrez admirer l’édifice uniquement depuis l’extérieur.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025.

Rue Haute Saint-Denis Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 70 52 l.aubineau@ville-douelafontaine.fr

English :

This former collegiate church was built between around 1180 and 1200. Its ruins have been listed as a Monument Historique since 1862.

German :

Diese ehemalige Stiftskirche wurde zwischen 1180 und etwa 1200 erbaut. Ihre Ruinen sind seit 1862 als historisches Monument klassifiziert.

Italiano :

Questa ex chiesa collegiata fu costruita tra il 1180 e il 1200 circa. Le sue rovine sono state classificate come monumento storico dal 1862.

Espanol :

Esta antigua colegiata fue construida entre 1180 y 1200 aproximadamente. Sus ruinas están declaradas Monumento Histórico desde 1862.

