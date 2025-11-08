Rumba flamenco Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Rumba flamenco Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 8 novembre 2025.

Rumba flamenco

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Du Flamenco, de la Rumba flamenca et bien plus encore… Ce quatuor d’origine espagnole vous présentera un spectacle traditionnel !

A la danse Anna FLAMENCA et Annabelle RICHEFEU, un mélange de grâce et d’agressivité.

Au chant Javi AMOSTA qui vous remplira d’émotions.

Et à la guitare et au chant Dorian EL GORDILLO qui vous fera vibrer au son de sa guitare. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

English : Rumba flamenco

German : Rumba flamenco

Italiano :

Espanol :

L’événement Rumba flamenco Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais