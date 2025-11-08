Rumba flamenco Rue Saint-Pierre le Vif Sens
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 EUR
21:00:00
Du Flamenco, de la Rumba flamenca et bien plus encore… Ce quatuor d’origine espagnole vous présentera un spectacle traditionnel !
A la danse Anna FLAMENCA et Annabelle RICHEFEU, un mélange de grâce et d’agressivité.
Au chant Javi AMOSTA qui vous remplira d’émotions.
Et à la guitare et au chant Dorian EL GORDILLO qui vous fera vibrer au son de sa guitare. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
