Rumba sur la Lune La Merise Trappes

Rumba sur la Lune 25 – 27 novembre La Merise Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T09:30:00

Fin : 2025-11-27T10:30:00 – 2025-11-27T11:00:00

Soif de rêve et faim d’inconnu

Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant que les nuages en glissant lui dévoilent par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde – qui comme chacun sait, est faite de fromage ! – Rumba, les yeux grands fermés, va passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…

Dans ce songe musical et sans paroles, Rumba plonge au cœur de l’imaginaire. Le monde autour d’elle change sans cesse : le sol flotte et se dérobe sous ses pattes, marionnettes et animations apparaissent, passent, filent et s’effacent, comme un ballet de mirages. Les objets du monde réel s’y retrouvent transformés, mélangés, et passés à la moulinette du rêve, ils deviennent des Animeubles : Bobinoiseau, Charton, Trompavin ou Fromachat… Et c’est toute la nature, fleurs, saisons et planètes, qui danse avec elle !

La Merise Place des Merisiers, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Compagnie Marizibill – Cyrille Louge & Francesca Testi théâtre jeune public

Nathaniel Baruch