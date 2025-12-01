RUMBA SYMPHONIQUE Perpignan

RUMBA SYMPHONIQUE

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-14 14:00:00

Au Théâtre Municipal, un projet réalisé en partenariat avec la Casa Musicale et le Comité d’Animation

de la Place du Puig.

Avec le soutien du CNM (Centre national de la Musique), de la Préfecture des P.O (contrat de ville) et de la DRAC Occitanie.

5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 63 70

English :

At the Théâtre Municipal, a project carried out in partnership with the Casa Musicale and the Comité d?Animation

de la Place du Puig.

With support from the CNM (Centre national de la Musique), the Préfecture des P.O (city contract) and the DRAC Occitanie.

