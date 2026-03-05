Rum’Run

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Lundi 2026-04-06 09:00:00

2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Le basket club de Rumersheim organise à nouveau une marche/course solidaire. Au programme 2 circuits 5km et 10km. Une formule déjeuner vous sera proposée au prix de 15€, sur place ou à emporter. Au menu joue de porc, légumes de saison, gratin dauphinois et fromage. Bien évidemment une buvette sur place. Les dons récoltés cette année seront reversés à l’association Educare, pour soutenir les personnes en situation de handicap ou concernées par des pathologies spécifiques. .

Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 84 79 09

