RUN 2026 Atelier Recadrer la ville Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

RUN 2026 Atelier Recadrer la ville

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Venez créer et décorer votre propre carte postale de Nancy, inspirée de l’univers de l’artiste OX ! Peinture, collage, photo, coloriage… un moment créatif à partager en famille pour laisser libre cours à votre imagination.Enfants

7 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Come and create and decorate your own postcard of Nancy, inspired by the world of artist OX! Painting, collage, photography, coloring? a creative moment to share with the whole family and let your imagination run wild.

L’événement RUN 2026 Atelier Recadrer la ville Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY