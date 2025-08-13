RUN 2026 Battle de Rap La Fosse 3 Les 3 P Nancy

RUN 2026 Battle de Rap La Fosse 3

Les 3 P 3 Rue de l’Île de Corse Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04 23:59:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Association française née en 2023, la Fosse est une ligue de battle de rap a capella dans la région Grand Est. Semblable aux Rap Contenders, cet évènement fait partie des divertissements immanquables des fans de rap.

Ces battles prendront place au 3P où les artistes s’affronteront. Entre punchlines et poésie, il s’agira de repérer les nouveaux talents !

Au programme 8 battles, un concert d’un artiste local, DJ Set !Tout public

10 .

Les 3 P 3 Rue de l’Île de Corse Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A French association born in 2023, La Fosse is an a capella rap battle league in the Grand Est region. Similar to the Rap Contenders, this event is a must for rap fans.

The battles will take place at 3P, where the artists will face off against each other. From punchlines to poetry, it’s all about spotting new talent!

On the program: 8 battles, a concert by a local artist, DJ Set!

L’événement RUN 2026 Battle de Rap La Fosse 3 Nancy a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION NANCY