RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov L’Autre Canal Nancy
RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov L’Autre Canal Nancy samedi 11 avril 2026.
RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov
L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Graff, skate, BMX, breakdance, ateliers de musique… toutes les disciplines réunies pour régaler les grands et les petits dans cette grande fête !
Programme complet en ligne.
Une collaboration RUN X Groov X L’Autre CanalTout public
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L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 info@lautrecanalnancy.fr
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English :
Graffiti, skateboarding, BMX, breakdancing, music workshops… all disciplines combined to delight young and old alike in this great celebration!
Full program online.
A RUN X Groov X L?Autre Canal collaboration
L’événement RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY