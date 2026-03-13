RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov L’Autre Canal Nancy

RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Graff, skate, BMX, breakdance, ateliers de musique… toutes les disciplines réunies pour régaler les grands et les petits dans cette grande fête !

Programme complet en ligne.

Une collaboration RUN X Groov X L’Autre CanalTout public

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L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 info@lautrecanalnancy.fr

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English :

Graffiti, skateboarding, BMX, breakdancing, music workshops… all disciplines combined to delight young and old alike in this great celebration!

Full program online.

A RUN X Groov X L?Autre Canal collaboration

L’événement RUN 2026 Block Party Run x Lac x Groov Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY