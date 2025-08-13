RUN 2026 Danse RN7 Rien ne se passe Panoplie de la diversion Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

RUN 2026 Danse RN7 Rien ne se passe Panoplie de la diversion

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Entrez et… contournez la déviation, choisissez une direction, faites demi-tour.

Laissez l’inattendu et l’imprévisible vous surprendre. Il peut jaillir ou se révéler petit à petit, apparaître un instant et disparaître aussitôt, ou encore vous inviter à faire une pause dans votre parcours.

“Rien ne se passe panoplie de la diversion” questionne les espaces, leurs usages et les corps qui les habitent. Composer à partir de ce qui est là, transposer le réel, déplacer les codes d’un lieu, inventer de nouvelles règles.

Avec poésie, vitalité ou absurdité, six danseurs et un comédien se prêtent au jeu de l’incongru. Le lieu investi devient terrain propice au jeu et à l’expérimentation collective, à la fois étrange et réjouissante.

Ici, au musée des Beaux-Arts de Nancy pour sa création, ce spectacle ponctue et mouvemente votre visite.

Conception et chorégraphie Lena Angster, Marine Caro et Jessie-Lou Lamy-Chappuis

Créé avec et interprété par Lena Angster, Marine Caro, Marion Gregori, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Baptiste Lochon, Arnaud Marcaille et Thibaut Michel.Tout public

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Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Enter and? go around the deviation, choose a direction, make a U-turn.

Let the unexpected and unpredictable surprise you. It can spring up or reveal itself bit by bit, appear for a moment and then disappear, or invite you to pause on your journey.

rien ne se passe panoplie de la diversion? questions spaces, their uses and the bodies that inhabit them. Composing from what’s there, transposing reality, shifting the codes of a place, inventing new rules.

With poetry, vitality and absurdity, six dancers and an actor lend themselves to the game of the incongruous. The site becomes a playground for collective experimentation, both strange and delightful.

Here, at the Musée des Beaux-Arts de Nancy for its premiere, this show punctuates and enlivens your visit.

Concept and choreography: Lena Angster, Marine Caro and Jessie-Lou Lamy-Chappuis

Created with and performed by Lena Angster, Marine Caro, Marion Gregori, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Baptiste Lochon, Arnaud Marcaille and Thibaut Michel.

L’événement RUN 2026 Danse RN7 Rien ne se passe Panoplie de la diversion Nancy a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION NANCY