RUN 2026 Déambulation Art Dans Nancy Olivia de Bona boulevard Jean Jaurès Nancy

RUN 2026 Déambulation Art Dans Nancy Olivia de Bona

boulevard Jean Jaurès Arrêt de trolley Jean Jaurès Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le voyage des goûts, d’Olivia de Bona

L’Art nouveau inspire les artistes d’aujourd’hui Olivia de Bona, propose de redécouvrir toute les richesses cachées de l’Art nouveau à Nancy en nous entraînant sur ses traces de l’avenue Foch au parc de Saurupt, en passant par Nancy Thermal suivez son parcours de plaques de mobilier urbain et levez les yeux pour découvrir la puissance expressive du végétal dans l’architecture de la ville.

En partenariat avec Saint-Gobain PAM Canalisations.

Déambulation pédestre prévoyez de bonnes chaussures !Tout public

0 .

boulevard Jean Jaurès Arrêt de trolley Jean Jaurès Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le voyage des goûts, by Olivia de Bona

Art Nouveau inspires today?s artists: Olivia de Bona invites us to rediscover all the hidden treasures of Art Nouveau in Nancy, following in its footsteps from Avenue Foch to Parc de Saurupt, via Nancy Thermal: follow her trail of street furniture plaques and look up to discover the expressive power of plants in the city?s architecture.

In partnership with Saint-Gobain ? PAM Canalisations.

Walking tour: bring good shoes!

L’événement RUN 2026 Déambulation Art Dans Nancy Olivia de Bona Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY