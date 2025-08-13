RUN 2026 Événement Mode Unstill Burn & Chanstyle Into The Museum FLX Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

RUN 2026 Événement Mode Unstill Burn & Chanstyle Into The Museum FLX

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 20:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Un instant mode iconique imaginé par FLX et les créateurs Burn The Void (marque de vêtements de seconde main et de customisation créée par Jules pour offrir une alternative éthique à la fast fashion) et Marie Chanstyle (marque de vêtements et accessoires créée par Lily).

GRATUIT AVEC LE BILLET DU MUSÉE.Tout public

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Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

An iconic fashion moment imagined by FLX and designers Burn The Void (second-hand clothing and customization brand created by Jules to offer an ethical alternative to fast fashion) and Marie Chanstyle (clothing and accessories brand created by Lily).

FREE WITH MUSEUM TICKET.

L’événement RUN 2026 Événement Mode Unstill Burn & Chanstyle Into The Museum FLX Nancy a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION NANCY