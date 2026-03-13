RUN 2026 Exposition Glissando Tania Mouraud Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

RUN 2026 Exposition Glissando Tania Mouraud

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-02

Le musée des Beaux-Arts a le grand plaisir d’accueillir la grande artiste française Tania Mouraud. Née à Paris en 1942, l’artiste développe depuis la fin des années 1960 une œuvre engagée et protéiforme, à la croisée de la peinture, de l’installation, de la photographie, de la vidéo, du son et de la performance. Les 5 œuvres présentées dans Glissando, pensées autour des proverbes yiddish, se répondent pour écrire la partition d’un chant de révolte. Face aux violences qui marquent actuellement le monde, Tania Mouraud nous rappelle que nous pouvons toujours tirer des leçons du passé et qu’il nous appartient d’écrire les prochains chapitres de notre Histoire commune.

Comme une lente transition musicale, l’exposition relie l’intime au collectif et nous appelle à briser le silence, jusqu’à faire retentir si nécessaire un vacarme à réveiller les mort.e.s.

Vernissage le 9 avril de 18h30 à 20h30.Tout public

7 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

The Musée des Beaux-Arts is delighted to welcome the great French artist Tania Mouraud. Born in Paris in 1942, Tania Mouraud has been developing a committed, protean body of work since the late 1960s, at the crossroads of painting, installation, photography, video, sound and performance. The 5 works presented in Glissando, conceived around Yiddish proverbs, respond to each other to write the score of a song of revolt. In the face of the violence currently sweeping the world, Tania Mouraud reminds us that we can always learn from the past, and that it is up to us to write the next chapters of our shared history.

Like a slow musical transition, the exhibition links the intimate to the collective, and calls on us to break the silence, if necessary to raise a din that would wake the dead.

Opening April 9, 6:30 pm to 8:30 pm.

L’événement RUN 2026 Exposition Glissando Tania Mouraud Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY