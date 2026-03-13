RUN 2026 Exposition OX. Les Loisirs créatifs Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

RUN 2026 Exposition OX. Les Loisirs créatifs

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-02 2026-07-15

Considéré comme l’un des pionniers de l’art urbain français, avec les Frères Ripoulin, l’artiste OX (né en 1963), connu pour sa réutilisation poétique et contextuelle des panneaux d’affichages publicitaires, réunit pour la première fois plus de cent œuvres d’atelier. Cette exposition met en lumière les influences et les expérimentations qui ont façonné sont esthétique depuis quatre décennies. Un télescopage ludique et ironique entre utopies moderniste, culture populaire et imagerie commerciale. Une machine à faire dérailler la peinture entre jubilation kitsch et minimalisme radical.

Vernissage jeudi 9 avril de 18h30 à 20h30.Tout public

7 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Considered one of the pioneers of French urban art, along with the Ripoulin brothers, the artist OX (b. 1963), known for his poetic and contextual reuse of billboards, brings together for the first time over one hundred studio works. The exhibition highlights the influences and experiments that have shaped his aesthetic over the past four decades. A playful, ironic telescoping of modernist utopias, popular culture and commercial imagery. A machine for derailing painting between kitsch glee and radical minimalism.

Opening Thursday April 9, 6:30-8:30 pm.

L’événement RUN 2026 Exposition OX. Les Loisirs créatifs Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY