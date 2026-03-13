RUN 2026 Inauguration L’Envol Aurélie Andrès et Lucie Fléty Maison des femmes Nancy

RUN 2026 Inauguration L’Envol Aurélie Andrès et Lucie Fléty

Maison des femmes 54 rue Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Depuis 2017, l’association ARTIVISTA organise des échanges autour du street art, utilisés comme passerelle culturelle et sociale pour transformer l’environnement par le geste créatif.

L’association a invité les artistes Aurélie Andrès et Lucie Fléty à travailler avec la Maison des Femmes, lieu innovant créé à Nancy en 2025 pour venir en aide aux victimes de violences sexistes et conjugales.

Inauguration officielleTout public

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Maison des femmes 54 rue Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 39 72 39 19

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English :

Since 2017, the ARTIVISTA association has been organizing exchanges around street art, used as a cultural and social bridge to transform the environment through the creative gesture.

The association invited artists Aurélie Andrès and Lucie Fléty to work with the Maison des Femmes, an innovative place created in Nancy in 2025 to help victims of gender-based and domestic violence.

Official opening

L’événement RUN 2026 Inauguration L’Envol Aurélie Andrès et Lucie Fléty Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY