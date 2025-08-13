RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud Parc Charles III Nancy
RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud Parc Charles III Nancy vendredi 10 avril 2026.
RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud
Parc Charles III 22 rue des Jardiniers Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Dans le prolongement de son exposition au musée des Beaux-Arts, Tania Mouraud fera résonner sur un mur de quarante-cinq mètres dans le parc Charles III, l’espoir infaillible qui est le sien, en répétant huit fois la formule en yiddish Mirvelnnishtfarshtumen ( Nous ne nous tairons pas ).
Inauguration officielleTout public
0 .
Parc Charles III 22 rue des Jardiniers Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As an extension to her exhibition at the Musée des Beaux-Arts, Tania Mouraud will echo her unfailing hope on a forty-five-meter wall in Charles III Park, repeating eight times the Yiddish phrase Mirvelnnishtfarshtumen ( We won’t be silent ).
Official inauguration
L’événement RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY