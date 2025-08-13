RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud Parc Charles III Nancy

RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud

Parc Charles III 22 rue des Jardiniers Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans le prolongement de son exposition au musée des Beaux-Arts, Tania Mouraud fera résonner sur un mur de quarante-cinq mètres dans le parc Charles III, l’espoir infaillible qui est le sien, en répétant huit fois la formule en yiddish Mirvelnnishtfarshtumen ( Nous ne nous tairons pas ).

Inauguration officielleTout public

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Parc Charles III 22 rue des Jardiniers Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

As an extension to her exhibition at the Musée des Beaux-Arts, Tania Mouraud will echo her unfailing hope on a forty-five-meter wall in Charles III Park, repeating eight times the Yiddish phrase Mirvelnnishtfarshtumen ( We won’t be silent ).

Official inauguration

L’événement RUN 2026 Inauguration Mirvelnnishtfarshtumen Tania Mouraud Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY