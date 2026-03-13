RUN 2026 Soirée inaugurale Libérons la parole ! Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

RUN 2026 Soirée inaugurale Libérons la parole !

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 23:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Le langage est au cœur de la soirée avec des performances uniques à vivre avec nous !

Avec Olivia de Bona, pour le dévoilement de sa fresque dans l’auditorium du musée, Renaud Bargues et Quentin Chaudat, pour la Libération de Nicole Futur et FLX, pour une grand Silent Techno Party au milieu des verreries Daum !Tout public

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Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Language is at the heart of the evening, with unique performances to experience with us!

With Olivia de Bona, for the unveiling of her fresco in the museum auditorium, Renaud Bargues and Quentin Chaudat, for the Libération de Nicole Futur and FLX, for a grand Silent Techno Party amidst Daum glassworks!

L’événement RUN 2026 Soirée inaugurale Libérons la parole ! Nancy a été mis à jour le 2026-03-13 par DESTINATION NANCY