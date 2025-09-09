Run 2k Challenge Salins-les-Bains
Run 2k Challenge
Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 18:30:00
fin : 2025-09-09 20:15:00
2025-09-09
Run 2K Challenge sur le chemin des Gabelous
Journée portes ouvertes running
Viens te tester sur 2000m !
1 / 2 ou 3 x 2000m de course sur un concept novateur utilisé dans les salles de Crossfit
A partir de 16 ans
Des goodies à gagner Un tirage au sort parmi tous les participants Autant de chances que de nombre de 2000m parcourus !
Organisateur EJCA Entente Jura Centre Athlétisme
un club d’athlétisme regroupant maintenant trois villes faisant partie du Coeur du Jura Arbois, Poligny et Salins-les-Bains.
Activités proposées
– L’athlé découverte baby athlé (4-5 ans) et école d’athlé (6 à 11 ans)
– L’athlé piste U14-U16 (12 à 15 ans)
– L’athlé piste Toutes Catégories (à partir de 16 ans)
– L’athlé running-trail
– L’athlé forme et santé avec la marche nordique et le fit run .
Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68 contact.ejca@gmail.com
English : Run 2k Challenge
German : Run 2k Challenge
Italiano :
Espanol :
