Run 2k Challenge Salins-les-Bains

Run 2k Challenge Salins-les-Bains mardi 9 septembre 2025.

Run 2k Challenge

Salins-les-Bains Jura

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-09 18:30:00

fin : 2025-09-09 20:15:00

Date(s) :

2025-09-09

Run 2K Challenge sur le chemin des Gabelous

Journée portes ouvertes running

Viens te tester sur 2000m !

1 / 2 ou 3 x 2000m de course sur un concept novateur utilisé dans les salles de Crossfit

A partir de 16 ans

Des goodies à gagner Un tirage au sort parmi tous les participants Autant de chances que de nombre de 2000m parcourus !

Organisateur EJCA Entente Jura Centre Athlétisme

un club d’athlétisme regroupant maintenant trois villes faisant partie du Coeur du Jura Arbois, Poligny et Salins-les-Bains.

Activités proposées

– L’athlé découverte baby athlé (4-5 ans) et école d’athlé (6 à 11 ans)

– L’athlé piste U14-U16 (12 à 15 ans)

– L’athlé piste Toutes Catégories (à partir de 16 ans)

– L’athlé running-trail

– L’athlé forme et santé avec la marche nordique et le fit run .

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68 contact.ejca@gmail.com

