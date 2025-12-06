Run 4 Them dans le bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris

Run 4 Them dans le bois de Vincennes Bois de Vincennes Paris samedi 6 décembre 2025.

Rejoignez-nous dans cette aventure sportive et humaine exceptionnelle !

Tous les bénéfices de la course seront intégralement reversés au Téléthon.

Les parcours proposés

Départ et arrivée : Les débuts et fin de courses se tiennent sur l’esplanade St Louis – Château de Vincennes.

Parcours 5 km

Une course familiale, accessible à tous, non chronométrée. Parfait pour ceux qui souhaitent participer à une course solidaire à un rythme plus tranquille. Départ à 12h30.

Parcours 10 km

1 boucle de 10 km, parcours chronométré. Relevez le défi dans un cadre verdoyant au cœur du Bois de Vincennes. Départ à 10h30.

Parcours 20 km

2 boucles de 10 km, parcours chronométré. Pour les plus endurants qui veulent soutenir le Téléthon jusqu’au bout ! Départ à 9h00.

Les parcours détaillés.

Accessibilité : Les parcours sont accessibles aux personnes en situation de handicap (fauteuil, joëlette, etc.).

Run4Them est une association de courses à pied solidaire dédiée à la collecte de fonds pour le Téléthon.

Le samedi 06 décembre 2025

de 09h00 à 12h00

payant Tout public.

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris