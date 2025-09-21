Run and Bike Choisy-au-Bac
Run and Bike Choisy-au-Bac dimanche 21 septembre 2025.
Run and Bike
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Run and bike convivial pour fêter les 30 ans de l’AS Cosacienne.
Coureur course de 4km
VTT Course de 5,5km
Ensemble Course de 12km .
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France
