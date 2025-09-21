Run and Bike Choisy-au-Bac

Run and Bike Choisy-au-Bac dimanche 21 septembre 2025.

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise

Début : 2025-09-21 09:30:00

Run and bike convivial pour fêter les 30 ans de l’AS Cosacienne.

Coureur course de 4km

VTT Course de 5,5km

Ensemble Course de 12km .

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France

