Run and bike de la Sonnettte Stade de foot Saint-Laurent-de-Céris

Run and bike de la Sonnettte Stade de foot Saint-Laurent-de-Céris dimanche 7 décembre 2025.

Run and bike de la Sonnettte

Stade de foot LE STADE Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 13:30:00

Date(s) :
2025-12-07

Epreuve de Run and Bike unique en Charente
Stade de foot LE STADE Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 40 12 89  alexandraquichaud@gmail.com

English :

Run and Bike event unique in Charente

German :

Einzigartiges Run and Bike-Event in der Charente

Italiano :

Evento di corsa e bicicletta unico nella Charente

Espanol :

Carrera y bicicleta únicas en Charente

L’événement Run and bike de la Sonnettte Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2025-01-13 par Office de Tourisme Charente Limousine