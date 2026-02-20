Run and Bike des Vignes Dampierre-sur-Loire Saumur

Run and Bike des Vignes

Dampierre-sur-Loire 495 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Saumur Team Triathlon a le plaisir de vous convier à la 3ème édition de son événement le Run and Bike des Vignes !

UN RUN AND BIKE, C’EST QUOI ?

– Une course accessible à tous les coureurs nés en 2008 ou avant, aux sportifs chevronnés comme aux sportifs amateurs. Bonne humeur et convivialité sont les maîtres-mots de la journée.

– A faire en binôme, avec 1 vélo pour 2, de la ligne de départ à la ligne d’arrivée les deux partenaires s’échangent le vélo comme bon leur semble, le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble.

– Ouvert aux licenciés comme aux non licenciés un questionnaire de santé à remplir mais pas de certificat médical obligatoire, conformément aux organisations des épreuves FFTriathlon.

– Le matériel à prévoir est simple un vélo pour 2 (VTT, gravel ou VTC…) + 1 casque de vélo pour chacun des 2 coureurs + des baskets.

AU PROGRAMME

– 2 parcours au choix 10 km et 17 km. Depuis les bords de Loire puis dans les vignes de Saumur Champigny.

– Courses enfants 6-9 ans et 10-13 ans.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 1er mars 2026. .

English :

Saumur Team Triathlon is pleased to invite you to the 3rd edition of its event: the Run and Bike des Vignes!

