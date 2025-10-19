Run and Ride Ferme Équestre le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel

Run and Ride Ferme Équestre le Rupt Rupt-devant-Saint-Mihiel dimanche 19 octobre 2025.

Run and Ride

Ferme Équestre le Rupt 7 Rue Haute Rupt-devant-Saint-Mihiel Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Dimanche 19 octobre Run & Ride spécial Octobre Rose

À l’occasion d’Octobre Rose, nous organisons en partenariat avec La Ligue contre le Cancer un Run and Ride solidaire à la Ferme Équestre du Rupt !

Plusieurs épreuves de 1 à 8 km, avec ou sans changement entre cavalier et coureur.

Pas de binôme ? Pas de souci ! Un registre est disponible pour vous aider à trouver un partenaire, que vous soyez cavalier ou coureur.

Tarif 25€ par binôme 50% reversé à la Ligue contre le Cancert

Possibilité de louer un poney ou cheval sur place.

Buvette et restauration disponibles sur place pour vous régaler après l’effort !

Venez nombreux partager un moment sportif, solidaire et convivial dans un cadre unique

Inscription au près de Mila au 0672475255 ou Laetitia au 0608064042Tout public

Ferme Équestre le Rupt 7 Rue Haute Rupt-devant-Saint-Mihiel 55260 Meuse Grand Est +33 6 72 47 52 55

English :

Sunday, October 19: Special Pink October Run & Ride

To mark the occasion of Pink October, we’re partnering with La Ligue contre le Cancer to organize a special Run and Ride at Ferme Équestre du Rupt!

Several events from 1 to 8 km, with or without a change between rider and runner.

No partner? No problem! A register is available to help you find a partner, whether you’re a rider or a runner.

Price: 25? per pair: 50% donated to the Ligue contre le Cancert (League against Cancer)

Pony or horse hire available on site.

Refreshment bar and catering available on site to enjoy after the effort!

Come one, come all to share a moment of sport, solidarity and conviviality in a unique setting

To register, contact Mila at 0672475255 or Laetitia at 0608064042

German :

Sonntag, 19. Oktober: Run & Ride speziell für den Rosa Oktober

Anlässlich des Rosa Oktobers organisieren wir in Zusammenarbeit mit La Ligue contre le Cancer einen solidarischen Run and Ride auf der Ferme Équestre du Rupt!

Mehrere Prüfungen von 1 bis 8 km, mit oder ohne Wechsel zwischen Reiter und Läufer.

Keine Zweiergruppe? Keine Sorge! Ein Register steht zur Verfügung, um Ihnen bei der Suche nach einem Partner zu helfen, egal ob Sie Reiter oder Läufer sind.

Preis: 25? pro Paar: 50% gehen an die Krebsliga

Ponys und Pferde können vor Ort gemietet werden.

Getränke und Speisen stehen vor Ort zur Verfügung, damit Sie sich nach der Anstrengung stärken können!

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie einen sportlichen, solidarischen und geselligen Moment in einem einzigartigen Rahmen

Anmeldung bei Mila unter 0672475255 oder Laetitia unter 0608064042

Italiano :

Domenica 19 ottobre: corsa speciale Ottobre Rosa

In occasione dell’Ottobre Rosa, organizziamo una corsa e un percorso in collaborazione con La Ligue contre le Cancer alla Ferme Équestre du Rupt!

Diversi eventi da 1 a 8 km, con o senza cambio tra corridore e corridore.

Non avete una coppia? Nessun problema! Un registro è a disposizione per aiutarvi a trovare un partner, sia che siate corridori o corridrici.

Prezzo: 25 euro a coppia: il 50% è devoluto alla Ligue contre le Cancert

È possibile noleggiare un pony o un cavallo sul posto.

Rinfreschi e cibo disponibili in loco da gustare dopo lo sforzo!

Venite tutti a condividere un momento sportivo di solidarietà e convivialità in un contesto unico

Per iscriversi, contattare Mila all’indirizzo 0672475255 o Laetitia all’indirizzo 0608064042

Espanol :

Domingo 19 de octubre: Carrera y paseo especial Octubre Rosa

Con motivo del Octubre Rosa, organizamos en colaboración con la Liga contra el Cáncer una carrera a pie en la Ferme Équestre du Rupt

Varias pruebas de 1 a 8 km, con o sin cambio entre corredor y ciclista.

¿No tienes pareja? No hay problema Un registro está disponible para ayudarle a encontrar un compañero, ya sea corredor o ciclista.

Precio: 25 euros por pareja: 50% donado a la Ligue contre le Cancert

Puede alquilar un poni o un caballo in situ.

Refrescos y comida in situ para disfrutar después del esfuerzo

Vengan todos a compartir un momento deportivo de solidaridad y convivencia en un marco incomparable

Para inscribirse, póngase en contacto con Mila en 0672475255 o con Laetitia en 0608064042

L’événement Run and Ride Rupt-devant-Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-09-10 par OT COEUR DE LORRAINE