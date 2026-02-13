RUN AND ROW base nautique Eric Robin, port de ribou Cholet
RUN AND ROW base nautique Eric Robin, port de ribou Cholet samedi 14 mars 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Le 14 mars, l’ASC organise la 8ᵉ édition de son Run & Row, un événement original qui mêle course à pied et rameur.
Cette manifestation sportive a pour ambition de rassembler toutes les générations autour d’un même défi un cross nature à travers le site de Ribou, suivi d’un passage sur rameur (ergomètre).
Trois distances sont proposées pour la partie course (2, 4 ou 8 km), avant de conclure par 1 km de rameur. Egalement la possibilité de marcher 2 ou 4 km et de ce tester sur ergomètre( 1000 m).
L’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir le cadre naturel de Ribou et de s’initier à l’aviron indoor.
L’événement est ouvert à tous à partir de 14 ans.
La participation est fixée à 10 € par personne.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du club jusqu’au 13 mars. .
base nautique Eric Robin, port de ribou aviron sport choletais Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 08 89 60 christian.oger87@sfr.fr
