RUN ARCHERY TOUR Balma

RUN ARCHERY TOUR Balma samedi 27 septembre 2025.

RUN ARCHERY TOUR

PARC DE LAGARDE Balma Haute-Garonne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Le Run Archery revient à Balma pour une finale nationale explosive ! Venez vibrer au rythme des flèches et encourager les meilleurs run archers de France !

Assistez à une compétition sportive pas comme les autres la finale nationale de Run Archery Tour! Organisé par le Balma Arc Club cet événement promet du

grand spectacle. À l’image du biathlon, le Run Archery est une discipline dynamique,

mixte et spectaculaire. Elle mêle course à pied et tir de précision. Les athlètes

s’élanceront sur 2 distances 3 x 400m et 4x1Km jalonnés de phases de tir exigeantes.

Chaque flèche compte les cibles manquées se paient au prix d’un tour de pénalité ! Et

sur 12 flèches ça peut grimper vite. L’enchaînement est redoutable Course Tir debout –Re-course Tir à genou Final sprint Dernier tir debout et sprint vers la victoire !

Accessible à tous par ses distances, le Run Archery séduit autant les sportifs en quête

de fun que les compétiteurs acharnés. C’est aussi un formidable moyen de (re)trouver

goût au sport dans une ambiance conviviale et familiale. .

PARC DE LAGARDE Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 6 81 22 16 03

English :

Run Archery returns to Balma for an explosive national final! Come and vibrate to the rhythm of the arrows and cheer on France’s best run archers!

German :

Run Archery kehrt für ein explosives nationales Finale nach Balma zurück! Kommen Sie, um im Rhythmus der Pfeile zu vibrieren und die besten Run Archers Frankreichs anzufeuern!

Italiano :

Run Archery torna a Balma per un’esplosiva finale nazionale! Venite ad emozionarvi al ritmo delle frecce e a fare il tifo per i migliori arcieri di Francia!

Espanol :

¡Run Archery vuelve a Balma para una final nacional explosiva! ¡Ven a emocionarte al ritmo de las flechas y a animar a los mejores arqueros de running de Francia!

