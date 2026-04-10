Run au Domaine du Champ-de-Bataille Château du Champ-de-Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc

Sainte-Opportune-du-Bosc

Run au Domaine du Champ-de-Bataille

Château du Champ-de-Bataille 8 Route du Château Sainte-Opportune-du-Bosc Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez participer à un magnifique événement au Domaine du Champ-de-Bataille, le dimanche 13 septembre 2026.

Formats de course

– 10 kilomètres

– Swimrun en duo format S

– Courses enfants de 500m à 3km pour des enfants de 7 à 15 ans le jour de la course

L’expérience Domaine Run

– Une journée de sport et d’exception au cœur du Domaine du Champ de Bataille.

– Une expérience sportive hors format

– Un 10 kilomètres qui ne ressemble à aucun autre

o La quasi intégralité du parcours a lieu dans les jardins du domaine.

o Décor exceptionnel.

o Expérience différente d’une course sur route classique

– Un SwimRun en duo, format S, prendra place dans les bassins du domaine.

o Une épreuve qui offre une expérience visuelle et sportive unique au sein du Domaine.

o Un format rare dans un cadre unique.

o Une épreuve à part, à vivre à deux, pour une expérience vraiment originale

– La journée au Domaine

o Une expérience qui se prolonge après la ligne d’arrivée

o Le Domaine devient un véritable lieu de vie accès aux jardins, courses enfants, animations, restauration, espaces de détente…

o Coureurs et accompagnateurs partagent la journée, entre sport, découverte et moments conviviaux dans un cadre spectaculaire.

– Courses enfants

o De 500m à 3km selon les catégories d’ages

o Pour les enfants de 7 à 15 ans

o Parcours 100% dans l’enceinte du domaine.

Tarifs

– Accès aux jardins 15€

– Accès au jardin + 10km Expérience A partir de 29€

– Accès au jardin + SwimRun A partir de 45€

– Accès au jardin + Courses enfants A partir de 20€ .

Château du Champ-de-Bataille 8 Route du Château Sainte-Opportune-du-Bosc 27110 Eure Normandie +33 2 32 35 40 57

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English : Run au Domaine du Champ-de-Bataille

L’événement Run au Domaine du Champ-de-Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays du Neubourg