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Run au Domaine du Champ-de-Bataille Château du Champ-de-Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc

Run au Domaine du Champ-de-Bataille Château du Champ-de-Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Château du Champ-de-Bataille

Adresse : 8 Route du Château

Ville : 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc

Département : Eure

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Sainte-Opportune-du-Bosc

Run au Domaine du Champ-de-Bataille

Château du Champ-de-Bataille 8 Route du Château Sainte-Opportune-du-Bosc Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez participer à un magnifique événement au Domaine du Champ-de-Bataille, le dimanche 13 septembre 2026.

Formats de course
– 10 kilomètres
– Swimrun en duo format S
– Courses enfants de 500m à 3km pour des enfants de 7 à 15 ans le jour de la course

L’expérience Domaine Run
– Une journée de sport et d’exception au cœur du Domaine du Champ de Bataille.
– Une expérience sportive hors format
– Un 10 kilomètres qui ne ressemble à aucun autre
o La quasi intégralité du parcours a lieu dans les jardins du domaine.
o Décor exceptionnel.
o Expérience différente d’une course sur route classique

– Un SwimRun en duo, format S, prendra place dans les bassins du domaine.
o Une épreuve qui offre une expérience visuelle et sportive unique au sein du Domaine.
o Un format rare dans un cadre unique.
o Une épreuve à part, à vivre à deux, pour une expérience vraiment originale

– La journée au Domaine
o Une expérience qui se prolonge après la ligne d’arrivée
o Le Domaine devient un véritable lieu de vie accès aux jardins, courses enfants, animations, restauration, espaces de détente…
o Coureurs et accompagnateurs partagent la journée, entre sport, découverte et moments conviviaux dans un cadre spectaculaire.

– Courses enfants
o De 500m à 3km selon les catégories d’ages
o Pour les enfants de 7 à 15 ans
o Parcours 100% dans l’enceinte du domaine.

Tarifs
– Accès aux jardins 15€
– Accès au jardin + 10km Expérience A partir de 29€
– Accès au jardin + SwimRun A partir de 45€
– Accès au jardin + Courses enfants A partir de 20€   .

Château du Champ-de-Bataille 8 Route du Château Sainte-Opportune-du-Bosc 27110 Eure Normandie +33 2 32 35 40 57 

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English : Run au Domaine du Champ-de-Bataille

L’événement Run au Domaine du Champ-de-Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays du Neubourg

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