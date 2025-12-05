Run & bike 24h pour le Téléthon ! Le Pouliguen

Run & bike 24h pour le Téléthon !

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Les pompiers du Pouliguen et de Batz-sur-Mer se mobilisent pour le Téléthon 2025 !

Venez encourager nos pompiers qui relèveront le défi Run & Bike pendant 24h au profit du Téléthon.

Au programme

Buvette, restauration, vente de goodies, urne pour vos dons

Tous les bénéfices seront reversés intégralement au Téléthon.

Venez nombreux partager un moment convivial et solidaire pour soutenir la recherche et faire avancer la lutte contre les maladies rares. .

Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 32 96

