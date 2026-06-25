RUN & BIKE DE PECHABOU 2026 Mairie de Pechabou Péchabou

Informations pratiques

Péchabou

RUN & BIKE DE PECHABOU 2026

Mairie de Pechabou 6 rue du fort Péchabou Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Run & Bike (duo) / TRAIL (solo) de PECHABOU , 4 courses 13/23 KM.

**22ème Run&Bike de Péchabou, dimanche 11 octobre 2026.**

Parcours route et chemins, 4 épreuves sous 2 formats (13 et 23km) R&B (duo) 2 ou Trail (solo) + courses enfants. Le départ est fixé à partir de 9h00, le dimanche 11 octobre 2026. Deux ravitaillements sont prévus sur le parcours ainsi qu’à l’arrivée. Un tour de circuit départ et arrivée à Pechabou.

**Trail-solo ** 2 distances possibles sur 2 circuits 13 km ou 23 km. Les coureurs partiront en même temps que les coureurs Run&Bike.

->Trail de 13km assessible aux participants nés à partir de 2010.

->Trail 23km accessible aux participants nés à partir de 2006

**Run&Bike:** Les équipes sont composées de 2 concurrents hommes, femmes, ou mixte. Les vélos partiront 2 minutes environ après les coureurs, puis les rejoindront. Les relais peuvent se faire au gré des coureurs, à n’importe quel lieu du parcours. L’usage de vélo à assistance électrique (VAE) est interdit.

->Run-&-bike (duo) de 13km assessible aux participants nés à partir de 2009

->Run-&-bike (duo) de 23km assessible aux participants nés à partir de 2007

**Courses enfants** Inscription gratuite (sur place le jour de la course), sur autorisation parentale.

-> 1100 m pour ceux nés entre 2011 et 2015

-> 550 m pour ceux nés en 2016 et après

**lien vers site internet:** [https://runandbikepechabou.fr/](https://runandbikepechabou.fr/) 20 .

Mairie de Pechabou 6 rue du fort Péchabou 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Run & Bike (duo) / TRAIL (solo) in PECHABOU, 4 races: 13/23 KM.

L’événement RUN & BIKE DE PECHABOU 2026 Péchabou a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE