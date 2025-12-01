Run & bike des chevaliers Guérande

Run & bike des chevaliers

Départ Chemin de Thobie Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 10:00:00

fin : 2025-12-28 13:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Chevalier en baskets ou en pédales, prépare-toi à enfourcher ton destrier moderne pour la dernière aventure sportive de l’année ! Le Run & Bike des Chevaliers, c’est LE rendez-vous convivial de décembre à Guérande, où tu partages l’effort en duo, en famille ou entre amis, sans oublier les plus jeunes qui ont aussi leurs courses dédiées.

Au programme

– Deux formats pour te challenger 10 km ou 20 km en duo, chacun son rythme et son style ;

– Une ambiance familiale et festive, parfaite pour finir l’année en beauté ;

– Des courses enfants pour initier les plus jeunes à la magie du sport ;

– Des ravitaillements inclus dans ton inscription, histoire de garder le cap jusqu’au bout.

Focus parcours

À Guérande, ce n’est pas l’armure qui fait le chevalier, mais la complicité.

Le principe ? Un duo, une seule épreuve pendant que tu cours, ton partenaire pédale, et vous alternez à volonté.

Sur 10 km ou 20 km, la cité médiévale devient ton terrain de jeu pour tester ta stratégie, ton endurance et ton esprit d’équipe. Décembre ajoute sa petite touche fraîcheur un vrai baptême hivernal pour ton binôme.

Inscription sur Run and bike des chevaliers 2025 à Guérande .

Départ Chemin de Thobie Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

