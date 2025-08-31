Run & Bike Nature Saint-Lyphard

Run & Bike Nature Saint-Lyphard dimanche 31 août 2025.

Complexe sportif de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

2025-08-31

RUN&BIKE NATURE

Nous serons heureux de vous accueillir le 31/08/2025 sur le site de La Vinière pour notre Run and Bike. Un Run And Bike de 15KM duo VTT + running ,sur un parcours mixte, 70 % sur chemins et 30 % sur bitume ouvert à toutes personnes de plus de 16 ans. Le départ est prévu à 10H. Possibilité d’inscription sur place à partir de 9H au tarif de 20€ en fonction du nombre de places restantes.

Courrez et pédalez avec un vélo pour deux ! Une façon ludique de développer l’esprit d’équipe et de renforcer la cohésion.

Un Run And Bike de 15KM duo VTT + running ,sur un parcours mixte, 70 % sur chemins et 30 % sur bitume ouvert à toutes personnes de pus de 16 ans.

Pour les mineurs, une autorisation parentale sera demandée.

Le départ est prévu à 10H.

Inscriptions ici RUN AND BIKE 31/08/2025 SAINT-LYPHARD ATHLÉTISME CLUB .

Complexe sportif de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 60 00 05 slac44410@gmail.com

