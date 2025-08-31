Run & Bike Nature Saint-Lyphard
Run & Bike Nature Saint-Lyphard dimanche 31 août 2025.
Run & Bike Nature
Complexe sportif de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2025-08-31 10:00:00
fin : 2025-08-31 12:00:00
2025-08-31
RUN&BIKE NATURE
Nous serons heureux de vous accueillir le 31/08/2025 sur le site de La Vinière pour notre Run and Bike. Un Run And Bike de 15KM duo VTT + running ,sur un parcours mixte, 70 % sur chemins et 30 % sur bitume ouvert à toutes personnes de plus de 16 ans. Le départ est prévu à 10H. Possibilité d’inscription sur place à partir de 9H au tarif de 20€ en fonction du nombre de places restantes.
Courrez et pédalez avec un vélo pour deux ! Une façon ludique de développer l’esprit d’équipe et de renforcer la cohésion.
Pour les mineurs, une autorisation parentale sera demandée.
Le départ est prévu à 10H.
Inscriptions ici RUN AND BIKE 31/08/2025 SAINT-LYPHARD ATHLÉTISME CLUB .
Complexe sportif de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 60 00 05 slac44410@gmail.com
