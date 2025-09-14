Run & Brunch Hôtel Mercure Angoulême
Run & Brunch Hôtel Mercure Angoulême dimanche 14 septembre 2025.
Run & Brunch
Hôtel Mercure 1 Place des Halles Centrales Angoulême Charente
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14 14:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Venez participer à une matinée sportive & conviviale avec Angouleme Social Run !
.
Hôtel Mercure 1 Place des Halles Centrales Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 47 95 h1213@accor.com
English :
Come and take part in a morning of sport and fun with Angouleme Social Run!
German :
Nehmen Sie an einem sportlichen & geselligen Vormittag mit Angouleme Social Run teil!
Italiano :
Venite a partecipare a una mattinata di sport e divertimento con Angouleme Social Run!
Espanol :
¡Ven a participar en una mañana de deporte y diversión con Angouleme Social Run!
L’événement Run & Brunch Angoulême a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême