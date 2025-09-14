Run & Brunch Hôtel Mercure Angoulême

Run & Brunch Hôtel Mercure Angoulême dimanche 14 septembre 2025.

Run & Brunch

Hôtel Mercure 1 Place des Halles Centrales Angoulême Charente

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14 14:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Venez participer à une matinée sportive & conviviale avec Angouleme Social Run !

.

Hôtel Mercure 1 Place des Halles Centrales Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 47 95 h1213@accor.com

English :

Come and take part in a morning of sport and fun with Angouleme Social Run!

German :

Nehmen Sie an einem sportlichen & geselligen Vormittag mit Angouleme Social Run teil!

Italiano :

Venite a partecipare a una mattinata di sport e divertimento con Angouleme Social Run!

Espanol :

¡Ven a participar en una mañana de deporte y diversión con Angouleme Social Run!

L’événement Run & Brunch Angoulême a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême