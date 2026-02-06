Run & Brunch Saumur

Run & Brunch

839 rue Marceau Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

C’est une première ! Le Run & Brunch de Tantoast débarque à Saumur, l’occasion de découvrir cette ville historique des Bords de Loire en courant et en terminant par un brunch gourmand dans les caves de la Maison Louis de Grenelle.

Au programme

– 10 km accessible à tous, encadré par Kemael, coach course à pied (allure moyenne 10 km/h, environ 1h de run).

– Dégustation de 3 cuvées Louis de Grenelle.

– Brunch gourmand et local préparé par Tantoast.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 21 février 2026. .

839 rue Marceau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

It?s a first! Tantoast?s Run & Brunch is coming to Saumur, giving you the chance to discover this historic town on the banks of the Loire while running, finishing with a gourmet brunch in the cellars of Maison Louis de Grenelle.

