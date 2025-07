Run Color Day’Lire La Plaine

Run Color Day’Lire La Plaine samedi 12 juillet 2025.

Run Color Day’Lire

Parc de la Mairie La Plaine Maine-et-Loire

Début : 2025-07-12 16:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Rdv au parc de la mairie de la Plaine (49) à partir de 16h pour un Top depart à 17h .

Cette année, un parcours semé d’embûches vous attend, accessible à tous.

Parc de la Mairie La Plaine 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 70 44 06 fr.laplaine49@gmail.com

English :

Meet at the town hall park in La Plaine (49) from 4pm for a Top Start at 5pm.

This year, a challenging course awaits you, accessible to all.

German :

Treffpunkt im Park des Rathauses von La Plaine (49) ab 16 Uhr für den Start um 17 Uhr.

Dieses Jahr erwartet Sie eine mit Hindernissen gespickte Strecke, die für alle zugänglich ist.

Italiano :

Ritrovo presso il parco del municipio di La Plaine (49) dalle 16:00, con partenza dall’alto alle 17:00.

Quest’anno vi aspetta un percorso difficile, accessibile a tutti.

Espanol :

Punto de encuentro en el parque del ayuntamiento de La Plaine (49) a partir de las 16.00 h, con salida desde arriba a las 17.00 h.

Este año te espera un recorrido complicado y accesible para todos.

L’événement Run Color Day’Lire La Plaine a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de tourisme du Choletais